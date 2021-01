Diretor do Instituto Europeu de Bioinformática adverte para perigo da variante brasileira

Foto: European Molecular Biology Laboratory@Youtube/DR

O diretor do Instituto Europeu de Bioinformática, o alemão Rolf Apweiler, avisa que as autoridades de saúde portuguesas devem evitar ao máximo a propagação das novas estirpes do coronavírus, em particular a variante brasileira.