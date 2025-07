Diretor executivo do SNS. Álvaro Almeida vai ser entrevistado na RTP

Entre os dados a abordar nesta entrevista à RTP estará o facto de o país ter registado quase 850 mortes fetais e de recém-nascidos entre 2023 e 2024 - 0,5 por cento do total de 163 mil nascimentos, ao longo dos dois anos. Lisboa e Vale do Tejo destaca-se como a região com a percentagem mais alta.



Verifica-se, ainda assim, uma ligeira descida na mortalidade, bem como do número de partos. No ano passado, foram menos 1,1 por cento do que em 2023; mais de 80 por cento ocorreram no Serviço Nacional de Saúde.



O número de cesarianas disparou particularmente no sector privado: ultrapassou os 63 por cento.