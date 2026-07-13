Diretores desconhecem papel na divulgação dos exames mas afastam preocupações

A poucos dias da divulgação dos resultados dos mais de 300 mil exames nacionais do ensino secundário, os diretores continuam sem saber qual será o seu trabalho no processo de disponibilização aos alunos das provas em formato digital.

O presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, Filinto Lima, também se mostrou otimista no final do encontro, afirmando aos jornalistas que o ministro da Educação deu garantias de que na sexta-feira os resultados são divulgados.

Este ano, os alunos voltaram a realizar os exames do 11.º e 12.º ano em papel mas, pela primeira vez, as mais de 300 mil provas foram todas digitalizadas. O processo de digitalização revelou falhas desde o início, com professores a não conseguir aceder à plataforma onde estavam os itens para corrigir, com folhas de respostas em falta ou correções que desapareciam.





c/Lusa

O presidente do Conselho das Escolas, António Castel-Branco, disse que as escolas poderão ter de "certificar quem é o aluno, mas não será nada por aí além"."Pode haver algum acréscimo de trabalho, mas nós já estamos habituados com reapreciações, com isso tudo", disse António Castel-Branco no final do encontro com o ministro da Educação, esta segunda-feira."O que nós pretendemos é que os alunos no dia 17 tenham os seus resultados dos exames e possam, em caso de não estarem satisfeitos, pedir reapreciações caso haja algum erro”, disse António Castel-Branco.“O processo está a ser garantido pelo Ministério da Educação de modo a que tudo possa acontecer com serenidade, com calma e não haja problemas para os nossos alunos", acrescentou.A um dia de terminar o prazo para classificar os cerca de 300 mil exames nacionais, o ministro da Educação, Fernando Alexandre, deixou uma mensagem de "tranquilidade e serenidade" aos diretores que participaram, esta segunda-feira, numa reunião do Conselho de Escolas.