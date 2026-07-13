País
Diretores desconhecem papel na divulgação dos exames mas afastam preocupações
Os diretores continuam sem saber qual será o seu papel no processo de disponibilização dos exames nacionais aos cerca de 166 mil alunos do secundário, mas acreditam "não haver motivos para preocupação".
A poucos dias da divulgação dos resultados dos mais de 300 mil exames nacionais do ensino secundário, os diretores continuam sem saber qual será o seu trabalho no processo de disponibilização aos alunos das provas em formato digital.O presidente do Conselho das Escolas, António Castel-Branco, disse que as escolas poderão ter de "certificar quem é o aluno, mas não será nada por aí além".
Sobre se estão preocupados em não conseguir fazer esse trabalho atempadamente, o presidente disse "não haver motivos para preocupação". "Pode haver algum acréscimo de trabalho, mas nós já estamos habituados com reapreciações, com isso tudo", disse António Castel-Branco no final do encontro com o ministro da Educação, esta segunda-feira.
O presidente do Conselho das Escolas garante que os professores estão a corrigir os exames nacionais com grande profissionalismo, não obstante os problemas no processo de digitalização, e acredita que as notas serão divulgadas no dia 17.
"O que nós pretendemos é que os alunos no dia 17 tenham os seus resultados dos exames e possam, em caso de não estarem satisfeitos, pedir reapreciações caso haja algum erro”, disse António Castel-Branco.
“O processo está a ser garantido pelo Ministério da Educação de modo a que tudo possa acontecer com serenidade, com calma e não haja problemas para os nossos alunos", acrescentou.
O presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, Filinto Lima, também se mostrou otimista no final do encontro, afirmando aos jornalistas que o ministro da Educação deu garantias de que na sexta-feira os resultados são divulgados.
Fernando Alexandre admitiu erros no processo de correção dos exames nacionais e pediu desculpa aos professores, mas assegurou que mais de 90 por cento dos exames já estão corrigidos e garantiu que as notas serão lançadas nas pautas na sexta-feira.
Este ano, os alunos voltaram a realizar os exames do 11.º e 12.º ano em papel mas, pela primeira vez, as mais de 300 mil provas foram todas digitalizadas. O processo de digitalização revelou falhas desde o início, com professores a não conseguir aceder à plataforma onde estavam os itens para corrigir, com folhas de respostas em falta ou correções que desapareciam.
c/Lusa