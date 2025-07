Disciplina de Cidadania com menos sexualidade e mais literacia financeira

Nuno Patrício - RTP

Esta medida cumpre uma promessa eleitoral do Governo e responde às críticas feitas pelos setores mais conservadores de que a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento estava demasiado focada em temas que classificam como ideologia de género.



Nos temas obrigatórios e transversais, a proposta do governo destaca os direitos humanos, democracia e instituições políticas, desenvolvimento sustentável e literacia financeira e empreendedorismo.



Os temas relacionados com a sexualidade ou a orientação sexual deixam de existir e só são tratados no contexto de violações dos direitos humanos.



Ouvida pela Antena1, a Confederação Nacional de Associações de Pais (CONFAP) concorda com as alterações agora propostas pelo Ministério da Educação no documento que está a partir de hoje em consulta pública, o que contrasta com a “surpresa e preocupação” com que a AMPLOS - Associação de Mães e Pais pela Liberdade de Orientação Sexual e Identidade de Género recebeu a notícia, antevendo, por exemplo, um “óbvio” aumento dos episódios de bullying e violência em ambiente escolar.



Também ouvido pela rádio pública, Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos de Escolas Públicas, pede tempo para que se possam tirar conclusões das novas diretrizes para a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento.