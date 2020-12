Disney+ aumenta dois euros em Portugal com adição de conteúdos Star

"O Star estará totalmente integrado no Disney+", afirmou Campbell durante o Investor Day da companhia, que decorreu esta madrugada em Los Angeles.A marca Star só vai existir nos mercados internacionais e funciona como uma versão da Hulu fora dos Estados Unidos. Na Europa, estará focada em séries e filmes, e na América Latina o investimento será em desporto ao vivo, com um serviço individualizado chamado Star+ a chegar em junho de 2021.





Plano de lançamentos







"Os nossos lançamentos pelo mundo fora são a chave para o crescimento da base de assinantes", disse Campbell.O serviço Disney+ tem agora 86,8 milhões de assinantes em 58 países, tendo atingido no período de um ano o que tinha sido projetado para o final de 2024.O diretor de produto Disney+, Jerrell Jimerson, explicou que, com o alargamento do tipo de conteúdos disponíveis, haverá novos controlos parentais para permitir ou bloquear acesso a filmes e séries cuja classificação exceda 14 anos de idade.Com muitas novidades no universo de "Guerra das Estrelas" e Marvel, ficou a saber-se que vários novos filmes irão exclusivamente para o Disney+, como é o caso de "Pinóquio", "Peter Pan e Wendy" e "Disenchanted".consumidor".

A empresa já tinha lançado o filme "Mulan" no Disney+ em setembro e será também aqui que estreará a nova longa-metragem da Pixar, "Soul", no dia de Natal.