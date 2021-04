Dispararam queixas contra hospitais que impedem o acompanhamento de grávidas

Foto: Reuters

As queixas visam o acompanhamento de grávidas em consultas ou ecografias. Apesar de a lei exigir às unidades de saúde que criem condições para permitir que os pais também possam estar presentes, em todas as fases da gravidez, muitos hospitais continuam a colocar barreiras invocando limitações relacionadas com a Covid-19.