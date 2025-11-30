Dispensa de medicamentos. Regime só chega a mil dos 150 mil doentes crónicos elegíveis

Dos 150 mil doentes crónicos elegíveis, apenas mil estão a receber os medicamentos hospitalares nas farmácias ou centros de saúde da área de residência.



Desde janeiro que todas as Unidades Locais de Saúde deviam ter implementado o programa de proximidade, mas apenas 11 e um IPO o fazem, e a diferentes velocidades.



A falta de sistemas informáticos compatíveis no circuito é a explicação oficial, mas as associações de doentes garantem que muitos hospitais rejeitam o projeto porque introduziu mais parceiros e custos.



Nesta altura, a unidade de S. João revela o maior contraste: dispensa a 385 doentes, metade do total do projeto.



O Governo considerou o projeto lançado há dois anos como prioritário, mas aguarda-se ainda a publicação da portaria.