Disponível a partir de hoje em Vilamoura aplicação móvel que orienta invisuais

Filipe Silva, que fundou e dirige a myEyes, adiantou que a aplicação "Vilamoura Inclusive" é um sistema que permite criar zonas adaptadas a pessoas com problemas de mobilidade ou de visão, através do qual o telemóvel dá indicações ao utilizador, em alta voz, sempre que este passa por um ponto previamente mapeado.

Em declarações à Lusa, no dia em que a aplicação foi oficialmente lançada, em Vilamoura, no concelho de Loulé, aquele responsável esclareceu que o objetivo é "criar zonas em que as pessoas com mobilidade reduzida, incapacidade de visão ou completamente cegas possam deslocar-se com confiança".

Segundo Filipe Silva, a aplicação funciona "como se fossem os olhos da pessoa", com mensagens de voz descritivas que vão sendo debitadas à medida que as pessoas se deslocam, narrando o que está à sua volta, dando orientações e até antevendo eventuais perigos, como a aproximação da estrada, de uma rua inclinada ou de degraus.

A aplicação, que é gratuita e funciona na língua que estiver instalada no telemóvel ou `tablet` do utilizador, tem ainda uma outra funcionalidade: a pessoa pode ativar um botão de pânico e é encaminhada para uma central que funciona 24 horas por dia e que transmite a informação às autoridades de segurança locais.

Segundo Filipe Silva, esta ferramenta tecnológica foi implementada pela primeira vez em Fátima, com o objetivo de auxiliar pessoas com incapacidade visual na deslocação ao Santuário, no ano de 2017, quando o Papa Francisco veio a Portugal.

O objetivo é estender esta solução a mais cidades, embora, no caso de Vilamoura, o trabalho estivesse facilitado, uma vez que "já havia trabalho feito", existindo diversas vias e passeios com piso adaptado a condições de mobilidade reduzida ou baixa visão e marcações para invisuais.

Em Vilamoura, por agora, esta ferramenta pode ser utilizada em várias áreas do espaço público, na marina e nas praias da Marina e da Rocha Baixinha, mas a ideia é depois incluir no projeto "mais entidades que estejam capacitadas para este segmento", como hotéis ou restaurantes, concluiu.