País
Distritos de Bragança, Guarda e Vila Real sob aviso amarelo devido a nevoeiro
Os distritos de Bragança, Guarda e Vila Real estão hoje sob aviso amarelo devido ao nevoeiro e vento forte, alertou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).
Num comunicado, o IPMA disse que "haverá nevoeiro persistente em alguns locais, com possibilidade de formação de sincelo" nos três distritos, um aviso que estará em vigor até às 12:00.
O aviso amarelo, o menos grave numa escala de três, significa um risco moderado ou "perigo potencial" devido a uma situação meteorológica, como chuva forte, ventos ou outros fenómenos, que pode causar transtornos, mas com uma probabilidade baixa a moderada de causar danos significativos.