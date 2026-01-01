Distritos de Bragança, Guarda e Vila Real sob aviso amarelo devido a nevoeiro

Num comunicado, o IPMA disse que "haverá nevoeiro persistente em alguns locais, com possibilidade de formação de sincelo" nos três distritos, um aviso que estará em vigor até às 12:00.

O aviso amarelo, o menos grave numa escala de três, significa um risco moderado ou "perigo potencial" devido a uma situação meteorológica, como chuva forte, ventos ou outros fenómenos, que pode causar transtornos, mas com uma probabilidade baixa a moderada de causar danos significativos.