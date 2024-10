Foto: José Sena Goulão - Lusa

Carlos Moedas pede "tolerância zero com a violência" e lembra que "nada se resolve com violência" lamentando os acontecimentos da última semana. "É realmente muito triste porque as pessoas estão, de certa forma, numa situação em que os seus bens são destruídos", acrescentou o autarca que defende um reforço policial em toda a cidade.