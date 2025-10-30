País
"Divida o peso connosco". Começa peditório da Liga Portuguesa contra o Cancro
A partir desta quinta-feira e até domingo decorre o peditório nacional, numa altura em que o presidente da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) afirma que há mais pessoas a precisarem de ajuda.
No ano passado, graças a estas contribuições, foi possível ajudar os doentes de cancro com mais de dois milhões de euros.
A verba foi encaminhada sobretudo para as pessoas mais carenciadas. Até porque a Segurança Social não cobre todas as necessidades, lembra Vítor Veloso, presidente da LPCC. É um apoio precioso assegura o presidente da Liga Portuguesa de Luta Contra o Cancro.
As situações de carência estendem-se muitas vezes às famílias que têm crianças doentes.
Numa carta promovida pela Acreditar (Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro), os signatários pedem que os cuidadores possam receber a totalidade dos rendimentos.
Vítor Veloso concorda que são cenários difíceis e que precisam de mais ajuda. O peditório da Liga Portuguesa Contra o Cancro começa esta quinta-feira e termina no domingo.
O lema do peditório é "Divida o peso connosco".
Esta semana, milhares de pessoas escreveram ao Governo para pedir mais apoios para essas famílias.
