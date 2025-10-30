Última Hora
"Divida o peso connosco". Começa peditório da Liga Portuguesa contra o Cancro

A partir desta quinta-feira e até domingo decorre o peditório nacional, numa altura em que o presidente da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) afirma que há mais pessoas a precisarem de ajuda.

Foto: www.ligacontracancro.pt

No ano passado, graças a estas contribuições, foi possível ajudar os doentes de cancro com mais de dois milhões de euros.

A verba foi encaminhada sobretudo para as pessoas mais carenciadas. Até porque a Segurança Social não cobre todas as necessidades, lembra Vítor Veloso, presidente da LPCC.
É um apoio precioso assegura o presidente da Liga Portuguesa de Luta Contra o Cancro.

As situações de carência estendem-se muitas vezes às famílias que têm crianças doentes.

Esta semana, milhares de pessoas escreveram ao Governo para pedir mais apoios para essas famílias.

Numa carta promovida pela Acreditar (Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro), os signatários pedem que os cuidadores possam receber a totalidade dos rendimentos.

Vítor Veloso concorda que são cenários difíceis e que precisam de mais ajuda.
O peditório da Liga Portuguesa Contra o Cancro começa esta quinta-feira e termina no domingo.

O lema do peditório é "Divida o peso connosco".
