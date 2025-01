Doadas mais de dez toneladas de produtos na plataforma digital Electrão em 2024

Em 2024, a média diária de doações atingiu 100 produtos, correspondendo a cerca de 56 quilos. Entre os itens doados, estão frigoríficos, impressoras, exaustores, estantes e pequenos componentes elétricos, como disjuntores e tomadas. Embora a maioria dos produtos seja nova, alguns artigos usados também são aproveitados, desde que estejam em boas condições.

Em 2024 foram entregues, em média, 100 artigos por dia. Entre eles estão frigoríficos, impressoras, exaustores, tomadas e estantes entre os produtos doados. Este projeto evita a destruição de bens que, assim, são colocados ao serviço de instituições das mais variadas áreas.

Entre as instituições beneficiárias estão, por exemplo, a Refood; a Ami e a Fundação do Gil. A Aldeia de Crianças SOS e a Cruz Vermelha também integram a lista de 76 instituições inscritas que podem solicitar os donativos. A plataforma conta, atualmente, com 45 empresas inscritas como doadoras de equipamentos, incluindo a Whirlpool, o IKEA, a Schneider Electric, a Leroy Merlin e a Rádio Popular, entre outras.



Pedro Nazareth, CEO do Electrão, destaca a importância da iniciativa: “A lógica anterior era de destruição destes stocks através de processos de reciclagem, que muitas vezes incluíam produtos novos, como máquinas de lavar e frigoríficos. Com esta plataforma, o Electrão está a ajudar a mudar o paradigma e a dar um destino mais nobre a esses equipamentos apoiando, ao mesmo tempo, diversas instituições”.









O projeto oferece ainda benefícios fiscais às empresas e garante a doação segura dos bens já que as várias fases são acompanhadas pelo Electrão, de forma a garantir que os equipamentos doados têm o fim a que se destinam e não integram circuitos comerciais paralelos.







A plataforma demonstra o compromisso do Electrão com a sustentabilidade, reutilização de recursos e apoio às comunidades.