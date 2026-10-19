Documentário da RTP “Submersos no Índico” vence prémio em festival internacional nos Estados Unidos



O prémio surge depois de Submersos no Índico ter sido selecionado para a competição oficial do festival, integrando uma lista final de apenas 14 documentários, ao lado de produções de países como o Canadá, França, Estados-Unidos e Itália.



O Arkhaios é um festival internacional de referência no cinema dedicado à arqueologia e ao património cultural. A competição é avaliada por um júri de especialistas em cinema, arqueologia e antropologia.





Os filmes selecionados são exibidos online e em sessões presenciais em universidades e museus norte-americanos. A conquista deste prémio por Submersos no Índico representa um importante reconhecimento internacional do documentário e do trabalho da RTP.



O documentário tem imagem de David Araújo, edição de vídeo de Sérgio Alexandre, sonoplastia de Isabel Matos e produção de Natacha Silva Frey.





Desde 2015, uma equipa internacional de arqueólogos e mergulhadores exploram os restos do L’Aurore, para tentar descobrir mais elementos sobre este navio, as rotas da escravatura e episódios de resistência dos escravos. A equipa do documentário acompanhou a investigação na Ilha de Moçambique e viajou até França, onde encontrou documentação inédita que ajuda a reconstruir a última viagem do navio e os acontecimentos que antecederam o naufrágio, em que metade dos escravos morreu.