Documentos confidenciais da NATO enviados a Portugal vendidos na `dark web`

O Governo foi alertado deste ciberataque pelos serviços de informação norte-americanos.





As quebras de segurança terão acontecido nos computadores do Estado Maior General das Forças Armadas, das secretas militares e de serviços do Ministério da Defesa.





A 'dark web' é uma rede de internet paralela ou obscura, muito utilizada por redes criminosas.