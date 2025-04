Pedro Nuno Santos divulgou, como prometeu, todos os documentos sobre a venda das suas casas, depois da averiguação preventiva do Ministério Público. O líder do PS garante que "quem não deve não teme". Os documentos divulgados revelam que o líder socialista e a mulher terão avançado com mais de 400 mil euros de capitais próprios na compra das três casas.