Doenças respiratórias crónicas entre as principais causas de mortalidade em Portugal

2017

O relatório, elaborado pela Direção Geral de Saúde (DGS), explica que Portugal integra os países com menor mortalidade pela doença de asma e pela Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC). Ocupa o lugar de segundo país com menor número de internamentos, atrás da Itália.



Ao nível dos Cuidados de Saúde Primários, os utentes ativos com asma aumentaram 234% de 2011 para 2016. Quanto aos internamentos por DPOC, a análise evidencia uma redução de 8% em 2016 comparativamente com 2011.



A mortalidade e os internamentos por pneumonia precoces, ou seja, em idades antes dos 65, também têm vindo a diminuir.



Em Portugal, as pneumonias constituem a principal causa de mortalidade por doença respiratória, com uma das percentagens mais elevadas na OCDE (43,88%).



A bronquite, enfisema e outras doenças pulmonares obstrutivas crónicas ocupam o terceiro lugar, responsáveis pela mortalidade de 20,92% de doentes em 2015.



Desde 2012 que tem havido uma tendência para a “equalização no número absoluto de óbitos entre os sexos, sendo a média etária das mulheres falecidas, superior à dos homens”, com 50,01% correspondendo às mulheres e 49,99% para os homens.







