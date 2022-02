Doentes são defendidos por mais de uma centena de associações em Portugal

A saúde e, consequentemente, as doenças sempre foram temas de interesse público, mas nunca como nos últimos dois anos dominaram o debate social e mediático.





Na mensagem divulgada sobre o Dia Mundial do Doente, que se assinala na sexta-feira, o Papa Francisco apelou à universalidade dos cuidados médicos, recordando que "o doente é sempre mais importante do que a sua doença".





A contabilidade não é fácil, desde logo porque as associações podem estar registadas quer junto do regulador - o Infarmed -, quer junto da Direção-Geral da Saúde (DGS) - bem como em ambas ou em nenhuma.Até 4 de fevereiro último, estavam registadas no Projeto Incluir, do Infarmed, 107 associações de doentes.Esta iniciativa decorreu do "", lê-se na página oficial do Infarmed.Em concreto, as associações são chamadas a pronunciar-se sobre tecnologias de saúde e novos medicamentos.Mas o número baixa significativamente no Registo de Associações de Defesa dos Utentes de Saúde, da DGS, onde constam apenas 28 entidades diferentes (algumas das quais inscritas também no Infarmed). Este registo vai a despacho do Governo, que aprovou a última entrada já em janeiro deste ano.





Trabalho das associações







Margarida Santos

As mais antigas associações estão no registo desde 2011, entre elas a Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal (APDP), uma das primeiras associações de doentes em Portugal, criada em 1926, e a primeira no mundo a agregar quem sofre de diabetes.À Lusa, o seu presidente,, referiu: "", lista, destacando que "".Com 150 funcionários (não todos a tempo inteiro), a APDP tem uma dimensão considerável para defender os interesses dos 1,5 milhões de diabéticos em Portugal e suas famílias., uma das fundadoras da iniciativa Mais Participação Melhor Saúde em 2015, reconhece que, até há uns anos, "", mas nota que "o Ministério da Saúde foi ficando cada vez mais sensível" ao seu contributo.", assinala, concordando que a "proliferação" de organizações e a ausência de uma federação dificultam a visibilidade pública e mediática.

Ainda assim, e recordando que a Mais Participação Melhor Saúde foi criada para aproximar os doentes das entidades que tomam decisões, Margarida Santos fala num "movimento imparável" das associações de doentes como "parceiros absolutamente determinantes".





O ponto alto da iniciativa é a Carta para a Participação Pública em Saúde, subscrita por uma centena de organizações e que foi adotada pelo parlamento em setembro de 2019, estando, no entanto, por regulamentar pelo Governo.



“A aprovação da carta, como lei, foi uma pedrada no charco. Foi um trabalho de anos”, que começou em 2016 e “demorou muito tempo, até reunir quatro mil assinaturas”, lembra a coordenadora da iniciativa.



, presidente da Plataforma Saúde em Diálogo, que existe há duas décadas e junta atualmente 57 associações de doentes, de promotores, de profissionais e consumidores da saúde, concorda que, porque nasceu do movimento associativo e passou a diploma legal.Importa agora regulamentá-la, corrobora, notando que as associações fazem "um trabalho discreto e de bastidores", que ao longo dos anos foi "conseguindo algumas coisas".Para a responsável, é preciso "olhar para o puzzle um bocadinho disperso" da legislação sobre os direitos e deveres dos doentes e "".