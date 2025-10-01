Doentes urgentes com espera de quase 13 horas no hospital Amadora-Sintra

A informação consultada pela Lusa às 10:00 indica que o tempo médio de espera para a primeira observação era de 12 horas e 51 minutos para os doentes urgentes (pulseira amarela) e de 17 horas e 10 minutos para os poucos urgentes (pulseira verde).

A urgência geral do Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, mais conhecido como hospital Amadora-Sintra, tinha um total de 45 doentes em espera, mais de metade (24) dos quais urgentes. Havia 19 pouco urgentes (pulseira verde) e um não urgente (pulseira azul).

Estas quase 13 horas de espera para doentes urgentes no hospital Amadora-Sintra acontecem depois de no domingo o tempo de espera nesta unidade de saúde ter chegado às 16 horas.

No início do ano, a Unidade Local de Saúde Amadora-Sintra integrou o projeto "Ligue Antes, Salve Vidas", com o objetivo de reduzir a sobrecarga dos serviços de urgência, promovendo o contacto prévio com a Linha SNS24.

Na altura, cerca de 55% dos atendimentos nas urgências do Hospital Fernando Fonseca eram não urgentes ou pouco urgentes, o que sobrecarrega o funcionamento desse serviço.

Segundo o sistema de triagem, as situações muito urgentes (laranja) têm um atendimento recomendado nos 10 minutos seguintes à triagem, enquanto as urgentes (amarela) são de 60 minutos e as pouco urgentes (verdes) de 120 minutos.