Doentes urgentes com mais de 24 horas de espera por atendimento no Hospital Amadora-Sintra
Pelas 18h00 deste domingo, os doentes urgentes que cheguem à urgência geral do Hospital Amadora-Sintra tinham pela frente um tempo de espera de um dia e 55 minutos para serem atendidos.
A demora deve-se à falta de alguns médicos e aos atendimentos emergentes que ali ocorreram, segundo fonte hospitalar.
Pelas 18h00, os doentes considerados urgentes - com pulseira amarela - têm um tempo de espera de 1 dia e 55 minutos, segundo a plataforma do Ministério da Saúde que regista e divulga os tempos médios de espera para atendimentos.
Estavam naquela unidade de saúde 44 doentes considerados urgentes para a urgência geral pelas 18h06 de domingo.
Já a espera para os doentes muito urgentes (laranja) passou a ser de duas horas e 50 minutos.
Para os utentes pouco urgentes (pulseira verde), o tempo de espera é de duas horas e 59 minutos.
Contactada pela agência Lusa, fonte do Hospital Dr. Fernando Fonseca, conhecido como Amadora-Sintra, disse que a unidade de saúde está a trabalhar no sentido de minimizar o mais rapidamente possível o impacto deste atraso.
Explicou que para o mesmo contribuiu a falta de alguns médicos que estavam escalados, mas sobretudo o perfil dos atendimentos, com vários casos de doentes emergentes que necessitaram de ser reanimados, mobilizando por mais tempo os profissionais de serviço.
O hospital apelou ainda aos utentes para que, antes de se dirigirem à urgência hospitalar, contactem a linha SNS24 (808 24 24 24), de modo a evitarem deslocações desnecessárias às urgências.
