Doentes urgentes com mais de 24 horas de espera por atendimento no Hospital Amadora-Sintra

A demora deve-se à falta de alguns médicos e aos atendimentos emergentes que ali ocorreram, segundo fonte hospitalar.





Pelas 18h00, os doentes considerados urgentes - com pulseira amarela - têm um tempo de espera de 1 dia e 55 minutos, segundo a plataforma do Ministério da Saúde que regista e divulga os tempos médios de espera para atendimentos.





Estavam naquela unidade de saúde 44 doentes considerados urgentes para a urgência geral pelas 18h06 de domingo.





Já a espera para os doentes muito urgentes (laranja) passou a ser de duas horas e 50 minutos.





Para os utentes pouco urgentes (pulseira verde), o tempo de espera é de duas horas e 59 minutos.

O hospital apelou ainda aos utentes para que, antes de se dirigirem à urgência hospitalar, contactem a linha SNS24 (808 24 24 24), de modo a evitarem deslocações desnecessárias às urgências.





Contactada pela agência Lusa, fonte do Hospital Dr. Fernando Fonseca, conhecido como Amadora-Sintra, disse queExplicou que para o mesmo contribuiu a, com vários casos de doentes emergentes que necessitaram de ser reanimados, mobilizando por mais tempo os profissionais de serviço.