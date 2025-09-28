Doentes urgentes com tempo de espera de 16 horas nas urgências do Amadora-Sintra

Segundo a informação atualizada às 11:30 consultada pela Lusa, o tempo médio de espera máximo para a primeira observação era de 16 horas e 01 minuto para os doentes urgentes (pulseira amarela) e de cerca de 18 horas para os poucos urgentes (pulseira verde).

Os doentes muito urgentes (pulseira laranja) estavam com um tempo máximo de espera de seis minutos.

A essa hora estavam nas urgências gerais do Hospital Fernando Fonseca 51 doentes na urgência geral, a maioria pouco urgentes, não se verificando tempos de espera significativos nas urgências de obstetrícia/ginecologia e de pediatria.

No início do ano, a Unidade Local de Saúde Amadora-Sintra integrou o projeto "Ligue Antes, Salve Vidas", com o objetivo de reduzir a sobrecarga dos serviços de urgência, promovendo o contacto prévio com a Linha SNS24.

Na altura, cerca de 55% dos atendimentos nas urgências do Hospital Fernando Fonseca eram não urgentes ou pouco urgentes, o que sobrecarrega o funcionamento desse serviço.

Segundo o sistema de triagem, as situações muito urgentes (laranja) têm um atendimento recomendado nos 10 minutos seguintes à triagem, enquanto que as urgentes (amarela) são de 60 minutos e as pouco urgentes (verdes) de 120 minutos.