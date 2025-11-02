Doentes urgentes esperaram quase 20 horas por atendimento no Hospital Amadora-Sintra

O hospital apelou ainda aos utentes para que, antes de se dirigirem à urgência hospitalar, contactem telefonicamente o Centro de Contacto do Serviço Nacional de Saúde - SNS24 (808 24 24 24), de modo a evitarem deslocações desnecessárias às urgências.





, segundo fonte hospitalar.De acordo com a plataforma do Ministério da Saúde que regista e divulga os tempos médios de espera para atendimentos nas urgências hospitalares,A espera para os doentes muito urgentes (laranja) era de três minutos e de uma hora e vinte minutos para os pouco urgentes (verde).Contactada pela agência Lusa, fonte do Hospital Dr. Fernando Fonseca, conhecido como Amadora-Sintra, disse queExplicou que para o mesmo contribuiu a falta de alguns médicos que estavam escalados, mas sobretudo o perfil dos atendimentos, com vários casos de doentes emergentes que necessitaram de ser reanimados, mobilizando por mais tempo os profissionais de serviço.