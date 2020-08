Dois casos positivos em lar de Miranda do Douro

"Após testes de despistagem à Covid-19, efetuados nas últimas horas, há o registo de dois casos positivos para Covid-9, no lar de Miranda do Douro. Trata-se de uma utente e de uma auxiliar", concretizou à Lusa Jacinta Fernandes.

A responsável indicou que "não há ninguém com sintomas ou situação grave de infeção provocada pelo novo coronavírus".

O lar da SCMMD tem 74 utentes e 62 funcionários.

Segundo Jacinta Fernandes, num total de 136 pessoas entre utentes e funcionários já foram testadas 62. Para sexta-feira está marcada uma nova série de testes.

A provedora avançou que foram tomadas todas as medidas de isolamento profilático de acordo com as normas da Direção Geral da Saúde (DGS).

"As alas do lar estão a ser descontaminas de acordo com os procedimentos da instituição", frisou.

Portugal contabiliza pelo menos 1.743 mortos associados à covid-19 em 52.061 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).