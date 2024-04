Dois desaparecidos. Retomadas buscas após naufrágio de barco de recreio ao largo de Tróia

A embarcação partiu do cais do Rio Sado para um dia de pesca. O timoneiro e proprietário ainda procurou regressar a terra ao aperceber-se do estado do mar, sem sucesso.

A família das vítimas do naufrágio está a receber apoio psicológico.

As buscas decorrem por terra e mar e estendem-se à área da Comporta, como explicou capitão do Porto de Setúbal, Marco Serrano Augusto., adiantou., acrescentou Marco Serrano Augusto, que é também comandante local da Polícia Marítima.As buscas envolvem um navio patrulha da Marinha, uma embarcação do Instituto de Socorros a Náufragos, uma viatura de vigilância costeira equipada com ume um tratocarro da Polícia Marítima.

c/ Lusa