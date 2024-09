Dois detidos no percurso da manifestação do Chega contra a imigração "descontrolada"

O primeiro momento de tensão aconteceu junto à igreja dos Anjos, mais ou menos a meio da Avenida Almirante Reis, onde um grupo de cerca de 20 jovens com a cara tapada esperava pela passagem da manifestação.

A polícia presente no local imediatamente formou um cordão de segurança para impedir qualquer contacto entre os dois grupos.

Os jovens de cara tapada mantiveram-se em silêncio, à medida que a manifestação passava, enquanto os manifestantes gritavam palavras de ordem, insultos ou cantavam o hino nacional.

Posteriormente, entre os Anjos e o Intendente, dois jovens foram detidos pela polícia, constatou a Lusa no local.

Os dois jovens, um rapaz e uma rapariga, estariam a gritar `25 de abril sempre, fascismo nunca mais`, quando uma pessoa da manifestação contra a imigração se dirigiu aos dois e os agrediu com um soco, foi possível apurar no local.

A Policia imobilizou os dois jovens, que foram detidos.

Na passagem pela zona do Intendente, um forte dispositivo policial impediu qualquer contacto entre os manifestantes e o grupo de cidadãos que estava no largo, com faixas pró-imigração.

A manifestação organizada pelo Chega vai terminar no Rossio, onde o líder do partido, André Ventura, irá discursar.