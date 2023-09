Dois feridos graves e EN 202 cortada em Melgaço após despiste e capotamento

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Minho disse à Lusa que, pelas 14:30, estavam no local um helicóptero e uma ambulância do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), bem como mais quatro viaturas e 16 homens.

O "despiste seguido de capotamento" aconteceu pelas 13:00, sabendo-se apenas que a via está cortada e que os feridos são graves, acrescentou a mesma fonte.