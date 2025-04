Dois feridos graves em atropelamento rodoviário na vila de Alter do Chão

"Três pessoas foram atropeladas por um veículo ligeiro na localidade de Alter do Chão. Duas sofreram ferimentos graves e foram transportadas ao Hospital de Portalegre e outra ferimentos ligeiros, tendo sido assistida no local", adiantou à Lusa fonte do Comando Sub-Regional do Alto Alentejo.

O alerta para o acidente foi dado às 04:52, segundo a proteção civil.

No local estiveram 16 operacionais, com o apoio de oito veículos.