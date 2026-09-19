Dois feridos no combate às chamas em Arganil

Há dois feridos a registar no combate às chamas em Arganil.Começaram por ser dois incêndios que se juntaram agora num único incêndio de grande dimensão.Os dois incêndios de Vila Nova de Poiares e de Pombeiro da Beira tiveram início praticamente à mesma hora, com apenas seis minutos de diferença.A aldeia de Sabouga, em Vila Nova de Poiares, chegou a estar em risco, mas este incêndio está nesta altura controlado.As autoridades esperam que o vento diminua de intensidade na próxima hora.