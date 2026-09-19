Dois feridos no combate às chamas em Arganil

Dois feridos no combate às chamas em Arganil

Dois bombeiros ficaram feridos no combate às chamas em Arganil. Mais de 700 operacionais estão a combater este incêndio.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Paulo Novais - Lusa

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Há dois feridos a registar no combate às chamas em Arganil. Um deles é o comandante da cooperação de Arganil que foi atropelado por um veículo da GNR. O outro bombeiro está a receber tratamento hospitalar por inalação de fumo.
Começaram por ser dois incêndios que se juntaram agora num único incêndio de grande dimensão.

Os dois incêndios de Vila Nova de Poiares e de Pombeiro da Beira tiveram início praticamente à mesma hora, com apenas seis minutos de diferença.

A aldeia de Sabouga, em Vila Nova de Poiares, chegou a estar em risco, mas este incêndio está nesta altura controlado.

Mais de 700 operacionais combatem este incêndio, apoiados por 15 meios aéreos.

As autoridades esperam que o vento diminua de intensidade na próxima hora.
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