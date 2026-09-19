País
Dois feridos no combate às chamas em Arganil
Dois bombeiros ficaram feridos no combate às chamas em Arganil. Mais de 700 operacionais estão a combater este incêndio.
Há dois feridos a registar no combate às chamas em Arganil. Um deles é o comandante da cooperação de Arganil que foi atropelado por um veículo da GNR. O outro bombeiro está a receber tratamento hospitalar por inalação de fumo.
Começaram por ser dois incêndios que se juntaram agora num único incêndio de grande dimensão.
Os dois incêndios de Vila Nova de Poiares e de Pombeiro da Beira tiveram início praticamente à mesma hora, com apenas seis minutos de diferença.
A aldeia de Sabouga, em Vila Nova de Poiares, chegou a estar em risco, mas este incêndio está nesta altura controlado.
Mais de 700 operacionais combatem este incêndio, apoiados por 15 meios aéreos.
As autoridades esperam que o vento diminua de intensidade na próxima hora.
Começaram por ser dois incêndios que se juntaram agora num único incêndio de grande dimensão.
Os dois incêndios de Vila Nova de Poiares e de Pombeiro da Beira tiveram início praticamente à mesma hora, com apenas seis minutos de diferença.
A aldeia de Sabouga, em Vila Nova de Poiares, chegou a estar em risco, mas este incêndio está nesta altura controlado.
Mais de 700 operacionais combatem este incêndio, apoiados por 15 meios aéreos.
As autoridades esperam que o vento diminua de intensidade na próxima hora.