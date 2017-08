Dois fogos de Oleiros dominados de manhã

Mantêm-se no terreno mais de mil operacionais e 300 meios de combate.



O fogo já queimou cerca de 15 mil hectares de floresta, destruiu oito casas, duas delas de primeira habitação e feriu, pelo menos, seis bombeiros.Uma das frentes deste fogo chegou ao concelho do Fundão.O fogo em Oleiros começou na quarta-feira. O autarca local diz que perdeu para as chamas 30% do território.Esta manhã, a Proteção Civil sublinhou que, apesar dos incêndios estarem controlados, mantém-se o estado de alerta até ao fim do dia.Patrícia Gaspar disse que, desde as 00:00 de hoje, foram registadas 33 ocorrências diversas.

Na quinta-feira, foram 129 as ocorrências verificadas, maioritariamente no distrito do Porto, com 30, seguido dos distritos de Aveiro e Viana do Castelo, com 20 e 13 ocorrências, respetivamente.

Patrícia Gaspar afirmou que as condições atmosféricas, pelo menos entre hoje e terça-feira, são mais favoráveis em matéria de incêndios florestais, tendo em conta a diminuição das temperaturas e os níveis de humidade previstos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

C/Lusa