Dois guineenses em situação irregular no país identificados em Portimão

Segundo um comunicado da AMN, durante a operação, que foi coordenada pela Polícia Marítima, através dos seus Comandos Locais de Albufeira e de Portimão, foram abordadas 19 pessoas, 16 das quais de nacionalidade estrangeira.

Foram identificados e notificados dois homens, de nacionalidade guineense, de 53 e 55 anos, em situação irregular em território nacional, que serão presentes à autoridade judiciária competente", lê-se na nota.

A ação de fiscalização, realizada no âmbito da operação "Portugal Sempre Seguro 2026", contou com a colaboração da Unidade Regional de Investigação Criminal do Sul da Polícia Marítima, da Polícia de Segurança Pública (PSP) e da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA).

A operação "Portugal Sempre Seguro 2026", realizada em "estreita colaboração" com outras forças e serviços de segurança, permite atuar "de forma coordenada para reafirmar o compromisso com a segurança interna, a proteção das pessoas e a salvaguarda dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos", reforçou a AMN.