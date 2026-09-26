Dois guineenses em situação irregular no país identificados em Portimão

Dois guineenses em situação irregular no país identificados em Portimão

Dois cidadãos guineenses em situação irregular no país foram identificados na sexta-feira numa operação conjunta de fiscalização realizada na zona ribeirinha de Portimão, anunciou hoje a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

Lusa / Adicionar como fonte informativa

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Segundo um comunicado da AMN, durante a operação, que foi coordenada pela Polícia Marítima, através dos seus Comandos Locais de Albufeira e de Portimão, foram abordadas 19 pessoas, 16 das quais de nacionalidade estrangeira.

Foram identificados e notificados dois homens, de nacionalidade guineense, de 53 e 55 anos, em situação irregular em território nacional, que serão presentes à autoridade judiciária competente", lê-se na nota.

A ação de fiscalização, realizada no âmbito da operação "Portugal Sempre Seguro 2026", contou com a colaboração da Unidade Regional de Investigação Criminal do Sul da Polícia Marítima, da Polícia de Segurança Pública (PSP) e da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA).

A operação "Portugal Sempre Seguro 2026", realizada em "estreita colaboração" com outras forças e serviços de segurança, permite atuar "de forma coordenada para reafirmar o compromisso com a segurança interna, a proteção das pessoas e a salvaguarda dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos", reforçou a AMN.

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