Dois homens detidos em Arganil por suspeita de raptarem pai e filho

Num comunicado enviado hoje à agência Lusa, a Polícia Judiciária (PJ) afirmou que referenciou os suspeitos e localizou as vítimas, de 44 e 22 anos, que estavam mantidas numa residência na zona de Arganil, como garantia do pagamento de uma alegada dívida.

"Excluindo a possibilidade de recorrerem às vias legais para cobrança da dívida, os suspeitos deslocaram-se à residência dos ofendidos, no Bombarral [distrito de Leiria], onde agrediram o homem mais velho, e o obrigaram, juntamente com o filho, a entrar numa viatura, rumando de seguida para local desconhecido", adiantou aquela força policial.

O crime foi denunciado às autoridades no dia 27 de abril, pela companheira do raptado, com a qual se encontrava a ser negociada a entrega do dinheiro.

"Quando interpelado por elementos da PJ, o homem mais velho, que padece de graves problemas de saúde, estava visivelmente combalido, desgastado e apresentava sinais evidentes de violência, com hematomas em ambos os olhos", acrescentou a mesma fonte.

Os detidos, suspeitos de dois crimes de rapto agravado, vão ser presentes às autoridades judiciárias.