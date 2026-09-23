País
Dois mil litros de combustível apreendidos em Cacilhas
As autoridades admitem que o caso possa estar relacionado com o tráfico de droga. O volume e a forma como o combustível estava acondicionado são característicos de estruturas "logísticas utilizadas no apoio e abastecimento de Embarcações de Alta Velocidade (EAV), tipologia de meio associada ao tráfico de estupefacientes por via marítima", explica o comunicado a Polícia Marítima.
Os cerca de 2000 litros de combustível estavam dentro de 99 jerricans que estavam armazenados dentro de “uma viatura comercial ligeira”.
O veículo foi detetado por elementos da Polícia Marítima durante uma ação de patrulhamento e fiscalização nas margens do rio Tejo.
O caso prossegue com a investigação criminal a decorrer “sob a direção da autoridade judiciária competente”.
O veículo foi detetado por elementos da Polícia Marítima durante uma ação de patrulhamento e fiscalização nas margens do rio Tejo.
A Policia Marítima, juntamente com a Capitania do Porto de Lisboa e a Polícia de Segurança Pública, apreenderam a viatura e os jerricans.
Na zona de Olho de Boi, em Cacilhas, no concelho de Almada, foram recolhidos “elementos com interesse para a investigação”.