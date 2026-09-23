Dois mil litros de combustível apreendidos em Cacilhas

O veículo foi detetado por elementos da Polícia Marítima durante uma ação de patrulhamento e fiscalização nas margens do rio Tejo.

A Policia Marítima, juntamente com a Capitania do Porto de Lisboa e a Polícia de Segurança Pública, apreenderam a viatura e os jerricans.

Na zona de Olho de Boi, em Cacilhas, no concelho de Almada, foram recolhidos “elementos com interesse para a investigação”.





Os cerca de 2000 litros de combustível estavam dentro de 99 jerricans que estavam armazenados dentro deO caso prossegue com aa decorrer “sob a direção da autoridade judiciária competente”.