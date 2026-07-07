Dois mortos e 17 feridos em acidente com autocarro em Agualva-Cacém

Há registo de 17 feridos no acidente com um autocarro da Carris Metropolitana junto à estação de comboio em Agualva-Cacém, Sintra, na manhã desta terça-feira.





Segundo apurou a RTP, sete feridos foram transportados para o Hospital Amadora-Sintra, seis foram levados para o São Francisco Xavier, dois para Cascais e dois para o Hospital Santa Maria.





As duas vítimas mortais, com 25 e 60 anos, encontravam-se na paragem de autocarros e terão sido atropeladas.





Francisco Alves, comandante da divisão da PSP, adiantou que os feridos estão a ser encaminhados para os hospitais Amadora-Sintra e São Francisco Xavier. O condutor do autocarro está a receber assistência médica.



A PSP fala num "embate muito violento" e adiantou que as causas do acidente estão a ser investigadas.



O condutor do autocarro está a receber assistência médica.

O acidente ocorreu pelas 9h42 desta terça-feira, na União das Freguesias de Agualva e Mira-Sintra, e pelas 10h40 estavam no local 35 operacionais dos bombeiros de Agualva-Cacém, Belas e Queluz, apoiados por 16 viaturas, entre elas duas Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação - dos hospitais Amadora-Sintra e S. Francisco Xavier, segundo a agência Lusa.

Carris a "colaborar integralmente"



Foi ainda enviada para o local uma unidade móvel de intervenção psicológica de emergência. Seis pessoas estão a ser assistidas pelos psicólogos do INEM.



Segundo o comandante dos bombeiros, no local estão 30 veículos e 57 operacionais.







A Transportes Metropolitanos de Lisboa manifestou “o seu mais profundo pesar” pelo acidente e afirma que a “prioridade absoluta neste momento é prestar todo o apoio às vítimas, aos seus familiares e às equipas envolvidas”.



“As causas serão determinadas pelas entidades responsáveis pela investigação”, acrescenta em comunicado, garantindo estar “em permanente articulação com o operador Viação Alvorada, os serviços de emergência e as autoridades competentes, colaborando integralmente para o apuramento das circunstâncias do acidente”.