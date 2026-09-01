Dois mortos e dois feridos graves em acidente no IC8 em Ansião (Leiria)

Fonte do Comando Sub-regional da Região de Leiria indicou à Lusa que o acidente, com alerta pelas 21:47 de segunda-feira, provocou um total de sete vítimas.

Além de duas vítimas mortais e dois feridos graves, registaram-se ainda dois feridos ligeiros e um assistido no local.

Um dos feridos graves foi helitransportado para o hospital de Leiria, ainda de acordo com a Proteção Civil.

Devido ao acidente o IC8 está cortado nos dois sentidos naquela zona.

De acordo com a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, pelas 23:50 de segunda-feira tinham sido mobilizados um total de 43 operacionais apoiados por 15 meios terrestres e um meio aéreo.