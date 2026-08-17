Dois mortos e quatro feridos em colisão frontal no IC5 junto a Vila Flor

Segundo a fonte, pelas 11:00, o IC5 encontrava-se cortado ao trânsito no sentido Vila Flor--Carrazeda de Ansiães e as equipas de socorro ainda se encontravam no local.

O alerta para o acidente naquele troço do IC5, no distrito de distrito de Bragança, foi dado às 10:18.

Segundo a página oficial de Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), pela 11:40, no local estavam 25 operacionais, apoiados por oito veículos e um meio aéreo.