Dois mortos e um ferido grave após despiste na EN1 em Vila Nova de Gaia

Lusa28 Jul, 2018, 18:44 | País

De acordo com o chefe de serviço dos Bombeiros Sapadores de Gaia, José Barbosa, as vítimas mortais são um homem de 54 anos e uma mulher de 51, ambos colhidos pela viatura ligeira de passageiros que se despistou, embateu num carro estacionado e acabou por cair num terreno junto ao local do acidente, no concelho de Gaia, distrito do Porto.

O responsável explicou que, num primeiro momento, os bombeiros apontaram apenas para a existência de uma vítima mortal na sequência do acidente que ocorreu pelas 08:24, pois a outra se encontrava debaixo do veículo que se despistou "e só foi localizada quando a viatura foi levantada".

O condutor da viatura que se despistou ficou ferido com gravidade e foi transportado ao Hospital Santos Silva, em Gaia.

O chefe de serviço dos Sapadores acrescentou que as vítimas mortais não tinham relação entre si nem com o carro estacionado no qual embateu o ligeiro de passageiros.

"Viviam ali perto", explicou.

Quanto à viatura aparcada, ficou "bastante destruída".

De acordo com o responsável, a zona do despiste é uma "curva referenciada como sendo perigosa" e onde se registam vários acidentes.

Fonte dos Sapadores revelou à Lusa pelas 10:00 que uma pessoa morreu e outra ficou em "estado grave" na sequência de uma colisão entre dois veículos na Estrada Nacional 1, na freguesia de Grijó, Vila Nova de Gaia.

Na altura ainda decorriam os trabalhos dos bombeiros no local e verificou-se, entretanto, a existência de uma segunda vítima mortal.

ACG // JPS