Dois mortos em despiste de veículo ligeiro que caiu ao mar no Cabo Raso, Cascais

"As duas pessoas foram retiradas pelos meios do Instituto de Socorros a Náufragos. Tínhamos mobilizado um helicóptero e os mergulhadores, mas acabou por não ser necessário", adiantou.

De acordo com o capitão do porto e comandante-local da Polícia Marítima de Cascais, no distrito de Lisboa, no carro seguiam quatro pessoas - dois jovens que foram resgatados com vida nas rochas e as vítimas mortais, que são a mãe e a avó.

"Não sabemos quando o veículo será retirado, uma vez que está numa zona muito difícil, dentro de uma gruta", indicou.

José Marques Coelho referiu ainda que no local estiveram elementos do Instituto de Socorros a Náufragos, da Polícia Marítima e dos Bombeiros Voluntários de Cascais.

"O alerta para o acidente foi dado cerca das 08:00", disse.

De acordo com a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), às 09:42 estavam no local 23 operacionais, com o auxílio de oito veículos.