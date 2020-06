Dois novos casos de Covid-19 em Reguengos de Monsaraz

São dois funcionários da Câmara Municipal.



Este surto no Alentejo já infetou 139 pessoas. Noventa e três são idosos e funcionários do lar e 35 no resto da comunidade.



Continuam internadas 11 pessoas no Hospital de Évora, duas nos cuidados intensivos.



Este surto provocou ainda três vítimas mortais.