Dois pescadores resgatados de embarcação de pesca que virou em praia de Cascais

"O barco virou e os pescadores ficaram agarrados à embarcação. Um deles foi resgatado por surfistas e o segundo através de uma mota de água", adiantou a mesma fonte, desconhecendo o estado de saúde dos dois homens.

O alerta para o acidente foi dado às 07:46, encontrando-se às 08:50 no local 14 operacionais, com o apoio de cinco meios.