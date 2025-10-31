País
Dois pescadores resgatados de embarcação de pesca que virou em praia de Cascais
Dois pescadores foram hoje resgatados depois de a embarcação onde seguiam ter virado na praia das Avencas, na Parede, no concelho de Cascais, disse à Lusa fonte do Comando Sub-Regional da Grande Lisboa.
"O barco virou e os pescadores ficaram agarrados à embarcação. Um deles foi resgatado por surfistas e o segundo através de uma mota de água", adiantou a mesma fonte, desconhecendo o estado de saúde dos dois homens.
O alerta para o acidente foi dado às 07:46, encontrando-se às 08:50 no local 14 operacionais, com o apoio de cinco meios.