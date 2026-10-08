País
Dois portugueses foram detidos na Cisjordânia
Os detidos faziam parte de um grupo de cinco portugueses, entre os quais, dois jornalistas.
Dois portugueses foram detidos pelas Forças de Defesa de Israel, durante a apanha da azeitona na Cisjordânia.
Os detidos faziam parte de um grupo de cinco portugueses, entre os quais, dois jornalistas.
Um dos jornalistas foi detido.
Até agora as autoridades israelitas não apresentaram justificação para as detenções.
O Ministério dos Negócios Estrangeiros disse à RTP que está a acompanhar a situação.
Os detidos faziam parte de um grupo de cinco portugueses, entre os quais, dois jornalistas.
Um dos jornalistas foi detido.
Até agora as autoridades israelitas não apresentaram justificação para as detenções.
O Ministério dos Negócios Estrangeiros disse à RTP que está a acompanhar a situação.