Dois portugueses foram detidos na Cisjordânia

Dois portugueses foram detidos pelas Forças de Defesa de Israel, durante a apanha da azeitona na Cisjordânia.



Os detidos faziam parte de um grupo de cinco portugueses, entre os quais, dois jornalistas.



Um dos jornalistas foi detido.



Até agora as autoridades israelitas não apresentaram justificação para as detenções.



O Ministério dos Negócios Estrangeiros disse à RTP que está a acompanhar a situação.