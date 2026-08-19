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Dois trabalhadores mortos em queda de grua em Belas

Dois trabalhadores mortos em queda de grua em Belas

Os dois trabalhadores são de nacionalidade brasileira e tinham idades compreendidas entre os 30 e os 40 anos.

Filipe Alexandre Gonçalves - RTP / Adicionar como fonte informativa
Os trabalhos de pintura do prédio arrancaram no início deste mês | António Pedro Santos - Lusa

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O alerta foi dado por populares na manhã desta quarta-feira, pelas 8h04. 

Alguns residentes dos prédios localizados na Rua D. Inês de Castro, em Belas, ouviram um estrondo e quando foram espreitar aperceberam-se da queda de uma grua de grandes dimensões e existência de dois corpos na via pública.De imediato as autoridades foram contactadas e 45 minutos depois do alerta chegaram ao local.

As informações recolhidas dão conta de que se trata de dois trabalhadores, de nacionalidade brasileira, com idades compreendidas entre os 30 e os 40 anos. Um terceiro trabalhador estava no local, a proceder à pintura nas traseiras do prédio, mas não ficou ferido.

A queda da grua provocou danos em duas viaturas que estavam no local. Uma delas ficou danificada e a outra com salpicos de tinta.

Aos jornalistas, o presidente da Câmara Municipal de Sintra, Marco Almeida, disse que solicitou a presença dos técnicos da Autoridade para as Condições do Trabalho para avaliar as questões de segurança em que decorria a obra.

O autarca também explicou que estão a recolher informações sobre o licenciamento dos trabalhos. 

O dono da empresa está no local mas apesar de não ter prestado declarações aos jornalistas, falou com o presidente da Câmara de Sintra. Marco Almeida disse que foi "parco em palavras" mas não adiantou mais pormenores sobre a conversa.

O presidente da Câmara de Sintra pediu a intervenção da ACT.

No local, alguns moradores disseram à RTP que por vezes a grua apresentava oscilações. O autarca remeteu explicações para os técnicos e autoridades policiais que estão no local a investigar o caso.

Madalena Almeida foi uma das primeira moradoras a dar o alerta às autoridades.

Além dos agentes da PSP, no local estão 15 bombeiros da corporação de Belas, com o apoio de seis veículos.

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