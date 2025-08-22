Dominado fogo de Figueira de Castelo Rodrigo

Este incêndio começou pelas 14:58 de quarta-feira na localidade de Cinco Vilas, em Figueira de Castelo Rodrigo, e avançou pelas margens do rio Côa para os concelhos de Almeida e Pinhel.

De acordo com a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), pelas 20:00 de hoje mantinham-se no local 207 operacionais, apoiados por 69 meios terrestres.

Foi neste incêndio que um bombeiro da corporação de Pinhel ficou ferido com gravidade, na quinta-feira, quando o autotanque que conduzia foi atingido pelas chamas, em Valverde, no concelho de Almeida.

O voluntário de 45 anos sofreu queimaduras graves e foi transportado pelo helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica para os Hospitais de Coimbra.