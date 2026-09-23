Dominado fogo em Santo Tirso

O fogo, que chegou a ter duas frentes ativas, entrou em resolução às 04h50.

Fonte dos bombeiros de Santo Tirso revelou que uma bombeira ficou ferida na sequência de uma queda, tendo sido transportada para o Hospital de S. João.

O alerta para o incêndio foi dado pelas 15:08 de terça-feira e, de acordo com a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, pelas 06:00 encontravam-se no terreno ainda 176 operacionais, apoiados por 54 viaturas.

O fogo reacendeu ao início da noite de terça-feira e voltou a aproximar-se das habitações. Ainda assim, as autoridades consideram que não representa uma ameaça.

