Dominado fogo em Vila de Rei

De acordo com a mesma fonte, o incêndio foi dado como dominado às 14:59, cerca de uma hora e meia após os meios de socorro serem alertados para a ocorrência.

Na página `online` da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, é dado conta que o incêndio começou às 13:32, na freguesia de Vila de Rei.

As chamas chegaram ser combatidas, pelas 15:00, por 186 operacionais, 48 viaturas e 11 meios aéreos

Pelas 16:40, os meios aéreos já tinham sido desmobilizados e no terreno encontravam-se 146 operacionais apoiados por 45 meios terrestres.