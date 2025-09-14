Dominado fogo em Vila de Rei

por Lusa

Um incêndio que deflagrou hoje numa zona de mato em Vila de Rei, no distrito de Castelo Branco, já se encontra dominado, segundo o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Beira Baixa.

De acordo com a mesma fonte, o incêndio foi dado como dominado às 14:59, cerca de uma hora e meia após os meios de socorro serem alertados para a ocorrência.

Na página `online` da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, é dado conta que o incêndio começou às 13:32, na freguesia de Vila de Rei.

As chamas chegaram ser combatidas, pelas 15:00, por 186 operacionais, 48 viaturas e 11 meios aéreos

Pelas 16:40, os meios aéreos já tinham sido desmobilizados e no terreno encontravam-se 146 operacionais apoiados por 45 meios terrestres.

