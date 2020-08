Dominado fogo no concelho de Estremoz

A fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora indicou à agência Lusa que o alerta foi dado às 14:44, tendo o incêndio começado junto à Estrada Municipal 503, entre Santa Vitória do Ameixial, no concelho de Estremoz, e a localidade de Cano, no concelho de Sousel, sem registo de feridos e de habitações em risco.

Segundo a mesma fonte, a Estrada Municipal 503 esteve cortada, temporariamente, ao trânsito.

O combate às chamas, segundo o CDOS, mobilizou um total de 112 operacionais, com apoio de 32 veículos e três meios aéreos, um helicóptero e dois aviões.