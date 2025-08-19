Dominado fogo no concelho de Nisa

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo indicou que o incêndio deflagrou na zona de Arez, tendo o alerta sido dado às 17:52.

As chamas consumiram uma área de mato, pasto e sobreiros, e não houve registo de feridos nem de habitações afetadas, adiantou.

Segundo o comando sub-regional, estiveram envolvidos no combate às chamas 129 operacionais, apoiados por 35 veículos e sete meios aéreos.