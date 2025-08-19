Dominado fogo no concelho de Nisa
Um incêndio em povoamento florestal que deflagrou esta terça-feira à tarde no concelho de Nisa, distrito de Portalegre, foi dado como dominado às 20:00, revelou à agência Lusa fonte da Proteção civil.
A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo indicou que o incêndio deflagrou na zona de Arez, tendo o alerta sido dado às 17:52.
As chamas consumiram uma área de mato, pasto e sobreiros, e não houve registo de feridos nem de habitações afetadas, adiantou.
Segundo o comando sub-regional, estiveram envolvidos no combate às chamas 129 operacionais, apoiados por 35 veículos e sete meios aéreos.
