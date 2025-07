Dominado incêndio em fábrica de sucata em Gaia

As autoridades deram o incêndio como circunscrito à unidade industrial, mas admitem que as operações de rescaldo se possam prolongar por toda a noite.



No local estão ainda 113 bombeiros apoiados por 44 viaturas.



Durante as operações, dois bombeiros e um trabalhador da empresa ficaram feridos, mas sem gravidade. Foram assistidos no local e continuam a combater as chamas.



O civil foi transportado ao Hospital de Vila Nova de Gaia devido a inalação de fumos. O seu estado de saúde não inspira cuidados.