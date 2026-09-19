País
Dominado incêndio em prédio no centro do Porto
O alerta foi dado pelas 2h30 e as chamas ficaram dominadas ao cabo de duas horas de combate.
Um incêndio atingiu, na madrugada deste sábado, um edifício da Avenida dos Aliados, no Porto, sem notícia de vítimas.
As chamas deflagraram na cobertura de um prédio em obras e o alerta chegou aos bombeiros pelas 2h30. Ao fim de duas horas, as chamas foram dadas como dominadas. A resposta ao fogo mobilizou 18 operacionais, apoiados por cinco viaturas.
As causas do incêndio são, para já, desconhecidas.
As chamas deflagraram na cobertura de um prédio em obras e o alerta chegou aos bombeiros pelas 2h30. Ao fim de duas horas, as chamas foram dadas como dominadas. A resposta ao fogo mobilizou 18 operacionais, apoiados por cinco viaturas.
As causas do incêndio são, para já, desconhecidas.