Dominado incêndio na Lomba em Gondomar

As chamas obrigaram ao corte de um troço da Estrada Nacional 222 junto à zona da Avenida do Miradouro.

Segundo fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto, o alerta foi dado às 16:36 para um "incêndio de grande intensidade" numa zona de mato.

De acordo com o `site` da Proteção Civil, pelas 19:20, encontravam-se no combate às chamas 154 operacionais apoiados por 49 meios terrestres.