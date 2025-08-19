Dominado incêndio na Lomba em Gondomar
O incêndio que deflagrou esta tarde na Lomba, Gondomar, com duas frentes ativas, já se encontra dominado desde as 19:15, mas ainda não está em fase de resolução, disse à Lusa fonte do Centro Municipal de Operações de Socorro.
As chamas obrigaram ao corte de um troço da Estrada Nacional 222 junto à zona da Avenida do Miradouro.
Segundo fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto, o alerta foi dado às 16:36 para um "incêndio de grande intensidade" numa zona de mato.
De acordo com o `site` da Proteção Civil, pelas 19:20, encontravam-se no combate às chamas 154 operacionais apoiados por 49 meios terrestres.