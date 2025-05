Domingo com temperaturas até 26 graus e possibilidade de aguaceiros à tarde

"Os próximos dias serão de alguma variação. Iniciar-se-á com tempo relativamente quente, especialmente hoje e no sábado, mas no domingo apesar de as temperaturas ainda se manterem elevadas pelo menos no interior, existe a possibilidade de aguaceiros e trovoada na parte da tarde nomeadamente no interior norte e centro", disse.

De acordo com o meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a possibilidade de aguaceiros e trovoadas deverá prolongar-se para segunda-feira.

No que diz respeito às temperaturas máximas, hoje e sábado estarão elevadas com os termómetros a atingirem os 30 graus, mas no domingo descem na ordem dos cinco graus em algumas regiões, variando entre os 20 e os 26 graus.

"Hoje e manhã teremos uma subida da temperatura máxima. Temos valores até relativamente elevados, especialmente no dia de sábado onde as máximas andarão à volta dos 30 graus, podendo ser mais elevadas en alguns locais do Alentejo acima. Depois no domingo existe uma descida relativamente acentuada no litoral oeste", indicou.

Pedro Sousa exemplificou com o distrito de Lisboa, que no sábado vão estar com uma temperatura máxima de 28 graus e no domingo 23 graus.

No domingo realizam-se eleições leislativas antecipadas, que foram convocadas pelo Presidente da República na sequência da queda do Governo minoritário PSD/CDS-PP chefiado por Luís Montenegro em março, quando a moção de confiança que apresentou no parlamento foi rejeitada, durante uma crise política que surgiu por causa de uma empresa familiar do primeiro-ministro.