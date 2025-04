Domingo de Páscoa com uma dezena de urgências encerradas

Nesse dia, 19, vão estar encerradas as urgências de obstetrícia e ginecologia dos hospitais Garcia de Orta (Almada) e Amadora-Sintra, assim como a de pediatria de Vila Franca de Xira.





No sábado, o número sobe para seis serviços de urgência encerrados e dez no domingo, a maioria de obstetrícia e ginecologia em Lisboa e Vale do Tejo.





No caso das urgências de pediatria, ainda no sábado, vão estar encerradas as de Vila Franca de Xira e do Hospital Beatriz Ângelo (Loures).

Portas fechadas no domingo







O portal do Serviço Nacional de Saúde aconselha os utentes a ligar para a linha SNS24, antes de se dirigirem às urgências.





A falta de médicos especialistas para assegurarem as escalas é a razão do encerramento dos serviços de urgência.





Encerramentos que aumentam em períodos de fim de semana prolongado (como é o caso do próximo), mas também em períodos de férias.







Para acompanhar a atualização das urgências que vão estar encerradas no fim-de-semana da Páscoa, veja em portal SNS

